محافظ كفر الشيخ: 859 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين بالمراكز والقرى

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريرًا بإجمالي 859 عقد لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مضيفاً أن قرارات التقنين تُعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيداً بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها

وأوضح المحافظ، في بيان له، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، وأيضاً التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتم معالجة تراكمات سنوات ماضية وهو الأمر الذي يتطلب الاهتمام، وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، لأن الدولة في صف المواطن قبل كل شيء، ويتم مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل، مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة، واستيفاء كافة الشروط القانونية.