«تيك توك» تفرض قيودا على بعض المقاطع.. اعرفها

أعلنت منصة تيك توك TikTok أنها ستوسع ميزة التحكم في الجمهور المشاهد لمحتويات معينة، ما يسمح الآن لمنشئي المحتوى بتقييد مقاطع الفيديو الخاصة بهم على الجماهير المخصصة للبالغين فقط.

وقال موقع «ماشابل» الأمريكي، إن هذه الفرصة ستتاح لمنشئي المحتوى لتقييد المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، من مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بهم، إذا اعتقدوا أنها غير مناسبة للجمهور الأصغر سنًا.

ضوابط وصول الجمهور لمقاطع الفيديو

واضاف أن هذه الأداه التي يطلق عليها ضوابط الجمهور، هي جزء من جهد مستمر لتعزيز سياسات TikTok التي تحظر المحتوى الموحي جنسيًا، كما تحظر إرشادات مجتمع TikTok العري والنشاط الجنسي والمحتوى الجنسي الصريح، وكذلك المحتوى الموحي جنسيًا محظور بالفعل من الظهور في التوصيات على FYPs.

وأوضح أن الآن سيتمكن منشئو المحتوى من تقييد المحتوى الإيحائي «الحدودي» الذي لا ينتهك إرشادات المجتمع من جماهير المراهقين.

وتم تجريب عناصر التحكم في الجمهور لأول مرة في وقت سابق من هذا العام لـ TikTok LIVE ، ويتم الآن طرح الميزة لمنشئي مقاطع الفيديو القصيرة، وخلال الأسابيع المقبلة ، سيتم توفيره على مستوى العالم.

تصنيف المحتوى

وفي يوليو الماضي، أعلنت TikTok عن نظام تصنيف نضج المحتوى الذي يهدف إلى منع المحتوى غير المناسب من الوصول إلى المستخدمين المراهقين، و قدم TikTok تحديثًا عن تأثيره موضحا أنه نظرًا لأنه تم تحديد المحتوى على أنه موحي جنسيًا أو صريحًا ، فقد منعنا حسابات المراهقين من مشاهدة أكثر من مليون مقطع فيديو موحي جنسيًا بشكل علني في آخر 30 يومًا فقط.