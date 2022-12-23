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الداخلية تكشف ملابسات مقاطع فيديو على «تيك توك» لظهور أشخاص داخل حجز: تمثيل

كتب:

محمد بركات
06:23 م | الجمعة 23 ديسمبر 2022
حملة أمنية _ صورة أرشيفية

حملة أمنية _ صورة أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو تمثيلية تم تداولها عبر تطبيق «تيك توك»، تتضمن ظهور أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية وبصحبته آخرين داخل غرفة تشبه غرف الحجز بأقسام الشرطة.

وبالفحص تبين أن الشخص الظاهر بتلك المقاطع المشار إليها قام بتمثيلها، بمشاركة شخصين داخل إحدى القاعات المخصصة لتعليم الرقص الاستعراضي بمحافظة الإسكندرية وبثها عبر تطبيق «تيك توك»، لإيهام متابعيه بأنها تشبه غرف الحجز بأقسام الشرطة لزيادة نسب المشاهدة لتحقيق المكاسب المادية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات