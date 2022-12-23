حبس شاب زعم حيازته كمية كبيرة من الدولارات في فيديوهات على «تيك توك»

«هوس الثراء السريع وزيادة نسب المشاهدات»، دفعا عدد من الشباب إلى مخالفة القانون وارتكاب الجرائم، وكان آخر تلك المخالفات ما أقدم عليه شاب عشريني في الجيزة بعرض فيديوهات لعملات أجنبية على حسابه بمنصة «تيك توك».

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، رصدت مباحث الأموال العامة المتهم وهو يعرض فيديوهات يظهر من خلالها أن لديه مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية فألقت القبض عليه في منزله بالجيزة، وقررت النيابة العامة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

فيديوهات مفبركة

وأعترف المتهم أن تلك الفيديوهات ليست حقيقية وأنها متداولة على محرك البحث جوجل وأجرى لها أعمال مونتاج باستخدام التقنيات الحديثة وقام بنشرها على حسابه بمنصة تيك توك بغرض إيهام المتابعين أن تلك الأموال خاصة به طمعًا في زيادة نسب المشاهدة لديه ليجني من وراء ذلك مبالغ مالية من عائد المشاهدات.

وأفادت تحريات الأموال العامة أنه بتفتيش منزل المتهم لم يتم العثور على أي مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه وتشكيل لجنة فنية لفحص جهاز الحاسب الآلي الخاص به وهاتفه المحمول.

عقوبة المتهم بنشر فيديوهات الدولارات

يقول الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض أن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات جريمة يعاقب عليها القانون من خلال المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».