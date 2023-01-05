السيسي: مشروعات الصعيد تكلّفت 7 تريليونات جنيه.. والرقم متواضع أمام أحلامنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه سيوفر الدعم لأفكار شباب سوهاج، لتحويلها إلى مشروعات عملاقة، موضحا أنّ نصف المشروعات التي تحدّث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جرى تنفيذها بعيدا عن حياة كريمة، والنصف الآخر يدخل ضمن حياة كريمة، وما تمّ صرفه حتى الآن وصل إلى 7 تريليونات جنيه، وهو رقم متواضع جدا أمام الحلم الذي تسعى الدولة لتحقيقه للمواطنين.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية في محافظة سوهاج، أنّه تناول الإفطار اليوم مع أهالي قرية أبودومة، وقُلت لهم إنّ أمامنا أحلام كثيرة لنحققها، موضحا أنّ أحد الحضور قال له إنّ الصعيد مهمّش ومنسي، لكنّ هذا غير صحيح، الصعيد لم يكن مهمّشا، لكن الموارد لم تكن كافية، وهو ما تغيّر الآن وبدأت الدولة تنمية الصعيد.

ووجّه الرئيس، الشكر لشباب سوهاج، أصحاب المشروعات والأفكار والحلول للمشكلات المجتمعية، مؤكدا أنّ الدعم للأفكار موجود.