السيسي لأهالي سوهاج: سعيد بوجودي بينكم اليوم.. وأحب الجلوس مع «الناس الطيبين»

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بوجوده في محافظة سوهاج وسط الأهالي، قائلا: «أنا سعيد بوجودي بينكم، أنا رجل بسيط وأحب الجلوس مع الناس الطيبين».

وذلك على هامش افتتاح الرئيس عددًا من المشروعات القومية، ضمن مبادرته الرئاسية «حياة كريمة» في محافظة سوهاج، إذ قالت طفلة للرئيس: «8 سنين من حكمك مش 80 سنة ولا 30 ، عمل حاجات عوزاه لها سنين، قوى شرطة وقوى جيش، وضبط لينا منظومة العيش»، وسط تصفيق حاد من الحضور.