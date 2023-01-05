نماذج شابة من الطلاب تعرض مشروعاتها أمام الرئيس السيسي

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى عدد من النماذج الشابة استعرضت مشروعاتها، خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية في محافظة سوهاج.

وقال محمد عبداللطيف، طالب في كلية الطب البشري: «سعداء بوجودك معنا، تشريفك لنا يوم تاريخي لمحافظة سوهاج، خلال دراستنا في الكلية تواجهنا تحديات كثيرة مثل صعوبة التعلم بالطرق التقليدية وتشريح الجثث والحيوانات والتفاعلات الكيميائية الخطيرة».

وأضاف: «بناءً على رؤية حضرتك يا سيادة الرئيس وفي إطار رؤية مصر 2030 وبدعمكم المتواصل للبحث العلمي والابتكار، استطعت مع زملائي الوصول إلى الحل من خلال وحدة التكنولوجيا الطبية، والتي نستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز، لإنشاء محتوى تعليميا تفاعليا، يمكنه مساعدة الطلاب على توفير الوقت والجهد والموارد والوصول إلى المحتوى المطلوب في أي وقت وأي مكان وعدد لا نهائي من المرات».

وتابع بأنّ تكلفة إنشاء الوحدة الواحدة تقدر بنحو 500 ألف جنيه، تشمل أجهزة تطبيقات السوفت وير، والدعم الفني واللوجستي، وبدعم الرئيس السيسي، يمكن تعميم هذه التجربة في كل الجامعات المصرية».

أما الطالبة بكلية العلوم ندى حسن، فقالت إن بعض المشكلات كانت تواجه الطلاب فيما يتعلق بأجهزة الكشف عن الإشعاع وحساب الجرعة الإشعاعية، حيث لم تكن متاحة في السوق المحلية، وكان يتم استيرادها من الخارج، وكانت تكلفتها عالية وصيانتها صعبة، وبالتالي يعمل طلاب كلية العلوم على توظيف العلم في إيجاد البديل، وتم تصميم جهاز للكشف عن الإشعاع بتكلفة أقل من 50% مما هو مستخدم حاليا، وبالفعل تم تطويره وتحميله على روبوت ذاتي الحركة حتى يمكن توسيع نطاق الكشف عن الإشعاع وحماية العنصر البشري، ويمكن استخدام الكاشف والروبوت في كل الأماكن التي تتعامل مع الإشعاع والمواد المشعة مثل المستشفيات والجامعات وهيئة الطاقة الذرية والمحطات النووية والمحطات النووية ومحطات الحفر والتعدين، وهو ما يؤدي إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال توفير منتج محلي الصنع وعالي الكفاءة بسعر مخفض.