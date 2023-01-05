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الرئيس السيسي من سوهاج: متحمس جدا لأفكار الشباب

كتب:

يارا أشرف
03:13 م | الخميس 05 يناير 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ محافظات الصعيد لم تكن أبدًا مهمشة أو منسية، لكن الدولة فقط لم تكن قادرة، مشيرا إلى أنّ ما يحدث من تطوير حتى الآن توفيق من الله، ومحاولة لتطوير الفكر.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه لعددٍ من الشباب الذين عرضوا أفكارًا خلال افتتاحه مشروعات حياة كريمة في محافظة سوهاج: «أنا متحمس أوي لكم ولأفكاركم.. بحب الفكرة والتفكير لأنّها ممكن تحل مشكلة، متتحلش بالمسار التقليدي».

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بقلم يارا أشرف