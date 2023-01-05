الاقتصاد الأزرق.. رئيس هيئة قناة السويس يكشف تفاصيل مشروعات قومية جديدة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تخطو نحو المستقبل باستراتيجية شاملة لتنويع مصادر الدخل، من خلال تبني حزمة من المشروعات القومية العملاقة القائمة على مفهوم الاقتصاد الأزرق.

وأضاف خلال تسلمه جائزة فوز هيئة قناة السويس بأفضل هيئة ومؤسسة عربية خلال عام 2022، أن الهيئة تعمل علي إقامة مشروعات لتطوير تطوير موانئ اليخوت على ضفاف القناة وإنشاء أول ميناء يخوت أخضر في المنطقة.

وقال: «نعمل على تطوير وتطهير البحيرات المصرية، وفي مقدمتها المشروع القومي لتطوير بحيرة البردويل وتنمية سيناء من خلال مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهمورية، لزيادة إنتاج البحيرة من الأسماك من 4 آلاف طن إلى 11 ألف طن واستعادة النظام البيئي بالمنطقة».

ربيع: حققنا مؤشرات غير مسبوقة

وقال الفريق أسامة ربيع، إن القناة حققت أعلى معدلات سنوية على مدار تاريخ القناة خلال العام الماضي بعبور 23 ألف و853 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوي بلغ 7.9 مليار دولار، متخطية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

وأعرب عن سعادته لاختيار هيئة قناة السويس للتكريم، تقديرًا لجهودها في إدارة العديد من التحديات الكبيرة على مدار السنوات الأخيرة ونجاحها في تحقيق أرقام غير مسبوقة.

وقال إن تلك المؤشرات غير المسبوقة تأتي بالتوازي مع تحقيق نتائج مبشرة على صعيد نتائج أعمال المحاور المختلفة لاستراتيجية التطوير الطموحة بالهيئة 2023، التي يتصدرها تطوير المجرى الملاحي، وتطوير وتحديث أسطولها البحري بالتوازي مع الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الفني للترسانات والشركات التابعة لها وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن التحول الرقمي وميكنة كافة التعاملات والخدمات المقدمة.

هيئة قناة السويس أفضل هيئة عربية لعام 2022

ونجحت هيئة قناة السويس في الحصول علي جائزة أفضل هيئة ومؤسسة عربية خلال عام 2022، ضمن الاحتفالية التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، إن جائزة التميز الحكومي العربي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والأكبر عربيًا في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري، وتضم الجائزة 15 جائزة موزعة على فئتين رئيسيتين تشمل الأفراد والمؤسسات.

وتهدف الجوائز إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة المتميزة وتسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، وتكريم الكفاءات الحكومية العربية، التي تطبق معايير التميّز المؤسسي لتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.