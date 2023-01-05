امتحانات علوم الصف الثالث الإعدادي الترم الأول.. الموعد والمواصفات

تصدرت امتحانات علوم الصف الثالث الإعدادي الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2033، قائمة أكثر الكلمات بحثاً على مؤشر البحث جوجل من جانب طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موعد امتحانات علوم الصف الثالث الإعدادي، الترم الأول بمحافظة القاهرة، يوم 18 يناير، وفي محافظة الجيزة يوم الإثنين 23 يناير.

موعد امتحانات علوم الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بالقاهرة

- يعقد امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء وامتحان التربية الدينية يوم الأربعاء الموافق 18 يناير.

- يعقد يوم السبت الموافق 21 يناير المقبل، امتحان الدراسات الاجتماعية والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يعقد يوم الأحد الموافق 22 يناير المقبل، امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يعقد يوم الإثنين الموافق 23 يناير المقبل، امتحان اللغة الأجنبية.

- يعقد يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير المقبل، امتحان الهندسة.

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 25 يناير المقبل، امتحان مادة العلوم.

موعد امتحانات علوم الصف الثالث الاعدادي الترم الأول بالجيزة

- يوم السبت 21 يناير 2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- يوم الأحد 22 يناير 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 23 يناير 2023: امتحان مادة العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الثلاثاء 24 يناير 2023: امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء 25 يناير 2023: امتحان مادة الهندسة.

- يوم الخميس 26 يناير 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والالتزام بالمستويات المعرفية في الورقة الامتحانية لتكون مقسمة 30% للفهم و40% للتطبيق و30%؜ لحل المشكلات والإبداع.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على خلو الأسئلة من أي أخطاء لغوية، وتناسب الوقت المخصص للإجابة، ووضع علامة مائية باسم الإدارة التعليمية على أوراق الأسئلة لتحديد المسئولية، حال حدوث غش.