حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 6-1-2023 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بحب الزهو بنفسه والفخر بها والحديث عنها أينما وجد، ولفت الانتباه إليه بكل الطرق، إذ يستخدم العديد من الأسلحة في سبيل الوصول إلى ذلك، أولها الملبس فهو يهتم بما يرتديه جيدا ويحب أن يختار الألوان والملابس المختلفة التي تثير الجدل، كما يعرف عنهم خفة الظل وحب المزاح في كثير من الأوقات ويحب الوصول إلى أعلى المناصب ويسعى إلى ذلك كثيرا.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمع الموافق 6 يناير.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزلك الثاني عشر، ما يدفعك للعزلة وقد ينفعك ذلك كثيرا، كما ينصحك الفلك بالسرية والكتمان وألا تعلن خططك وأخبارك الخاصة، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تتغلب اليوم على جميع العقبات التي تقف أمامك، إذا ابتعدت عن الزهو بنفسك والفخر بها، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.