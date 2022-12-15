حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 15-12-2022 عاطفيا ومهنيا
كتب:
رحاب عبد الراضى
12:06 ص | الخميس 15 ديسمبر 2022
حظك اليوم- صورة تعبيرية
يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة علم الأبراج والفلك، ويتابع توقعات أبراجهم بشكل يومي، كما يبحثون عن حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي.
وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 15 ديسمبر، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتلـ«الوطن».
حظك اليوم برج الحمل 15-12-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا ويدفعك للاهتمام بأمور منزلية.
حظك اليوم برج الحمل 15-12-2022 على الصعيد العاطفي
تتواجد الشمس بمنزل الحظ وهو ما يمنحك حضورا أخاذا ويساعدك على التأثير فيمن حولك.
حظك اليوم برج الثور 15-12-2022 على الصعيد العاطفي
قد تجد الحب على الأبواب اليوم ويقترب منك كثيرا وتبدو مستعدا لمغامرة عاطفية.
حظك اليوم برج الثور 15-12-2022 على الصعيد المهني
حظك اليوم لمواليد برج الثور يخبرك بيوم جيد حيث تميل نحو الانفتاح على من حولك وتمارس نشاطات واسعة.
حظك اليوم برج الجوزاء 15-12-2022 على الصعيد المهني
تمر اليوم بسوء تفاهم عائلي وعليك أن تَحذَر من مضايقات البعض لك.
حظك اليوم برج الجوزاء 15-12-2022 على الصعيد العاطفي
تميل اليوم للتشاؤم وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.
حظك اليوم برج السرطان 15-12-2022 على الصعيد العاطفي
تقضى أوقات مميزة ولا تنسى مع من تحبهم ويحبونك.
حظك اليوم برج السرطان 15-12-2022 على الصعيد المهني
تقف بجانب الأخوة وتستمتع بقضاء أوقات عائلية حلوة.
حظك اليوم برج الأسد 15-12-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزلك الثاني واليوم عليك أن تراجع جيدا خطواتك حتى لا تجني نتائج سلبية.
حظك اليوم برج الأسد 15-12-2022 على الصعيد العاطفي
الشمس بمنزل الحب اليوم تمنحك كل الطاقة العاطفية والسحر والجاذبية.
حظك اليوم برج العذراء 15-12-2022 على الصعيد المهني
تشعر بالثقة بالنفس وتعرف كيف تفرض إرادتك بذكاء.
حظك اليوم برج العذراء 15-12-2022 على الصعيد العاطفي
فينوس وعطارد بمنزل الحب يمنحانك سحرا وجاذبية أمام الجنس الآخر.
حظك اليوم برج الميزان 15-12-2022 على الصعيد المهني
خطط في صمت اليوم و تحدد جيدا الواجب عمله.
حظك اليوم برج الميزان 15-12-2022 على الصعيد العاطفي
عليك أن تبتعد عن الفضوليين ووضع حد لتدخل البعض.
حظك اليوم برج العقرب 15-12-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في منزلك الحادي عشر وقد تجمعك بالأحباب والأصدقاء أفكار بناءة وترتفع معنوياتك.
حظك اليوم برج العقرب 15-12-2022 على الصعيد المهني
تتابع مشاريعك وأعمالك بحماس ونشاط.
حظك اليوم برج القوس 15-12-2022 على الصعيد المهني
القمر في وضع معاكس واليوم عليك أن تستمد الثقة بالنفس من داخلك.
حظك اليوم برج القوس 15-12-2022 على الصعيد العاطفي
عليك أن تدرك أن حب الطرف الآخر لك ينبع من سلوكك معه، وحاول أن تتحكّم في انفعالاتك.
حظك اليوم برج الجدي 15-12-2022 على الصعيد المهني
تعطي مثالا يحتذى به في الاجتهاد اليوم وتفتح لك فرص مع جهات أجنبية.
حظك اليوم برج الجدي 15-12-2022 على الصعيد العاطفي
فينوس وعطارد في برجك يدفعانك نحو القيام برحلة أو سفر.
حظك اليوم برج الدلو 15-12-2022 على الصعيد المهني
نجح اليوم في التحرر من الضغوط على كل المستويات.
حظك اليوم برج الدلو 15-12-2022 على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي يساعدك اليوم على اكتشاف أمور خافية حولك.
حظك اليوم برج الحوت 15-12-2022 على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب الدخول في مناقشات عقيمة.
حظك اليوم برج الحوت 15-12-2022 على الصعيد المهني
القمر في مواجهة برجك وعليك أن تجتهد من أجل إصلاح علاقة متوترة.