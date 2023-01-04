حظك اليوم برج القوس الأربعاء 4-1-2023 مهنيا وعاطفيا

يحرص مولود برج القوس على نشر التفاؤل والمزاح والنكات في كل مكان يذهب إليه، ويقدم الدعم لمن حوله كثيرا ولا يتأخر عن تقديم المساعدة لهم، وهو كريم كثيرا في الإنفاق على نفسه ولا يبخل عليها بشيء، لذا فهو دائما ما يكون عاجزا عن الإدخار.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 4 يناير.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

هناك ارتباطات ومسئوليات ووعود تصر على أن تفي بها، وتعدك الأفلاك بتوافق مع مع الأحباب والأصدقاء، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج القوس، يشير إلى أن القمر يتواجد في منزل العمل وهو ما يمنحهم الطاقة اللازمة لإنجاز أعمالهم وواجباتهم في أكمل صورة.