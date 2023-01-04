حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 4-1-2023 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بالبساطة في التعامل والكرم من من حوله، ويحرص على تقديم الدعم للأصدقاء والمقربين حوله، ويقدم مساعدات كثيرة ولا يتحدث عنها لأحد، وهو شخص متواضع مهما وصل إلى مناصب عليا، واجتماعي يحب الجلوس مع الجميع والحديث معهم دون تفرقة أو إحساس بأنه أعلى من غيره.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 4 يناير.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم التشوش الذي يمر به مواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي، فإن الفلك يدفعك اليوم لتتقاسم مع الأصدقاء نشاطات مشتركة وأوقات مفيدة، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

يتواجد القمر بمنزل المشروعات اليوم بالنسبة لمواليد برج الأسد، ما يساعدهم على تصنيف مشاكلهم التي يمرون بها بشكل جيد، ويقدرون على حلها جيدا بقدراتهم الخارقة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.