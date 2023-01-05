قرية أم دومة.. ارتبط اسمها بعائلة كبيرة وشاهدة على إنجازات الجمهورية الجديدة

زراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك أهلها وجبة الفطور، متحدثاً معهم عن كرم أهل الصعيد وشجاعتهم ورجولتهم، إنها قرية أم دومة، إحدى قرى مجلس مدينة طما بمحافظة سوهاج، الشاهدة على إنجازات الجمهورية الجديدة، من خلال إعلان انتهاء جميع الأعمال المتعلقة بالبنية التحتحة والتكنولوجية والخدمة بمختلف مجالاتها؛ لتصبح إحدى القرى النموذجية التي جرى ضمها ضمن مبادة حياة كريمة؛ لتطوير الريف المصري.

«قرية أم دومة».. ارتبط اسمها باسم إحدى العائلات الكبيرة «أبو دومة» التي اشتهرت منذ القدم بالكرم والأصالة واستقبال كل ضيف، والمساهمة في تقديم العون والخدمات لكل المواطنين من ربوع وأنحاء المدينة والمدن المجاورة، وكان لها النصيب الأكبر في الاستحواذ على مقاعد مجلس النواب بالمدينة، هكذا وصف النائب مصطفى حسين أبو دومة، عضو مجلس النواب عن القرية سبب تسميتها.

أبو دومة: سعداء بتشريف الرئيس السيسي

وأكد أبو دومة، لـ«الوطن»، أنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقرية وافتتاحه لمنشآت القرية المختلفة ضمن مبادرة حياة كريمة، خطوة إيجابية تؤكد اهتمام القيادة السيساية بالمواطن في أي مكان وترسيخًا لمبدأ ومفهوم المواطنة وتلبية جميع الاحتياجات، منوها بفرحة المواطنين من مختلف القرى والنجوع التابعة للمجلس بحجم الإنجازات والتطوير الذي شهدته القرية.

وتابع بأن حجم التطوير الذي شهدته القرية، وعدد من القرى المجاورة، وما يتم العمل به في غيرها من القرى، خير شاهد على إنجازات الدولة المصرية، وتحقيقًا لأهداف وطموحات الجمهورية الجديدة.

وييتبع مجلس قروى أم دومة، 8 قرى أخرى، وهي قرى الأغانة والحلاقي والقرية بالدوير والقطنة وتل الزوكي، وكوم غريب ونزلة الدوير، ويبلغ إجمالي عدد سكان المجلس أكثر من 30 ألف مواطن.