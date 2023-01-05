مؤسسة مجدي يعقوب توقع مذكرة تفاهم جديدة مع "صافولا".. وفريق من الشركة يزور مركز القلب في أسوان

وقعت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب مذكرة تفاهم مع شركة صافولا للأغذية؛ لتجديد التعاون لمدة عامين اضافيين لإنقاذ المزيد من مرضى القلب والأوعية الدموية. يأتي ذلك التعاون في إطار استراتيجية مؤسسة مجدي يعقوب للقلب الرامية إلى عقد شراكات مع كبرى المؤسسات والشركات الاقتصادية لتوسيع مظلة المستفيدين من خدمات المؤسسة سواء الرعاية الصحية لمرضى القلب أو من خدمات التدريب و الابحاث في مجال امراض القلب.

وقع مذكرة التفاهم ريم جاد الرب رئيس قسم التسويق والاتصالات بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، وعمر أبو زيد مدير التسويق بالفريق الإقليمي لشركة صافولا للأغذية.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد من شركة صافولا للأغذية يضم عددًا من مسئولي الشركة في مصر والسعودية لمركز اسوان للقلب، وكان في استقبالهم الدكتور محمد زكريا مدير المركز، والذي قدم عرضًا تقديميًا تناول رسالة ورؤية مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، بالإضافة إلى نظم العلاج والعمليات والبرامج التدريبية والابحاث والأنشطة التي تقدمها المؤسسة، إضافة إلى الخطط التوسعية خلال الفترة المقبلة.

حضر الزيارة الجراح العالمي السير مجدي يعقوب، وريم جاد الرب رئيس قسم التسويق والاتصالات بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، وملك نجيب مديرة التسويق بالمؤسسة، ومن جانب شركة صافولا للأغذية سامح حسن الرئيس التنفيذي للشركة، وهانيا سري رئيس التسويق التنفيذي، وضياء رشوان مدير عام خدمات التسويق الاستراتيجي، وكريم بركة مدير عام صافولا مصر، ومروة الدهراوي مديرة قطاع التسويق لصافولا مصر ، وعمر أبو زيد مدير التسويق بالفريق الإقليمي ومنة أبو داود مديرة تسويق لفريق مصر، وأحمد رمضان مدير منتج عافية لفريق مصر، وآلاء الحميني مديرة منتج عافية بالفريق الإقليمي.

أعربت ريم جاد الرب رئيس قسم التسويق والاتصالات بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، عن امتنانها وتقديرها لتجديد التعاون مع شركة صافولا للأغذية لمدة عامين إضافيين؛ لدعم توسيع مظلة المستفيدين من خدمات المؤسسة سواء الرعاية الصحية أو تدريب كوادر الطبية على أحدث العلاجات عالميًا، إضافة إلى سرعة إنشاء المركز الجديد بالقاهرة والذي سيصبح الأكبر من نوعه في مجال تقديم الرعاية الصحية لمرضى القلب بمنطقة الشرق الأوسط.

كما أكدت ريم جاد الرب، أهمية عقد شراكات مع كبرى المؤسسات والشركات الاقتصادية العالمية لتطوير خدمات مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب مما ساهم في علاج آلاف المرضى على مدار الـ14 عامًا الماضية.

ومن جانبه صرح سامح حسن الرئيس التنفيذي - شركة صافولا

الجدير بالذكر أن التعاون السابق بين شركة صافولا ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب كان يشمل حملة لتشجيع المصريين على التبرع للمؤسسة من خلال الاتصال بالخط الساخن 19731، إضافة إلى تبرع بمليون جنيه مصري" لدعم مهمة المؤسسة في إنقاذ أرواح مرضى القلب.

شركة صافولا قامت أيضا بإنتاج أغنية "عيشها بعافية"، وحازت الأغنية على تفاعل كبير على منصات المشاهدة، وتجاوزت أعداد المشاهدة 30 مليون على "يوتيوب" لتصبح ضمن قائمة أفضل الفيديوهات الموسيقية على المنصة، كما تبرعت شركة صافولا بمبلغ مليون جنيه لصالح حساب المؤسسة؛ لدعم أنشطتها في إنقاذ مرضى القلب.

أعرب سامح حسن الرئيس التنفيذي للشركة بأن "صافولا تتقدم بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب من أجل سلامة جميع المصريين.

و يعتبر هذا التعاون بداية لاتفاقية طويلة المدى هدفها هو دعم المؤسسة و توعية جميع مستهلكين عافية بأهمية الاشتراك في الحملة".

كما اضاف "ان هناك المزيد من الحملات و المنتجات قادمة خلال العام القادم كلها تهدف الى التحسين من صحة و غذاء المستهلك بالاضافة الى الحفاظ على سلامة البيئة".