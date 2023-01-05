إحالة أوراق متهمين اثنين للمفتي لاتهامهما بقتل تاجر خردة بقنا

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، أوراق عاطلين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل تاجر خردة بغرض سرقته بالإكراه، بمركز أبوتشت، وأجريت المحاكمة تحت إجراءات أمنية مشددة في محكمة جنايات نجع حمادي.

إحالة أوراق عاطلين إلى فضيلة المفتي

ترجع أحداث الواقعة إلى أبريل من عام 2022، عندما أجرت النيابة تحقيقات موسعة مع «فريد.ش»، و«عمار.ا»، بتهمة القتل العمد لتاجر خردة عبدالله حشمت الحادي، مقيم بمركز فرشوط، حيث اعترضا طريقه وأطلقوا عليه أعيرة نارية، بغرض سرقته بالإكراه في قرية السليمات بمركز أبوتشت.

أحيلت القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي برقم 9048 لعام 2022، المقيدة برقم 1523 لعام 2022 كلي، وتمت إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، بتهمة قتل تاجر خردة وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي.