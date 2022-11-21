طفرة حضارية في محافظة قنا.. أسواق وفق المعايير البيئية

طفرة كبيرة تشهدها محافظة قنا، خلال الفترة الأخيرة، في التخطيط للمشروعات والمجالات المختلفة، ضمن خطة الدولة لتحسين أحوال المواطنين بتطوير الأماكن ومن بينها اعتماد وتعميم الأدلة التصميمية للإدارة المحلية للأسواق، وآلية تطبيقها، من خلال تصميم الأسواق على مستوى المدن والقرى.

إعداد أسواق حضارية في محافظة قنا

وبحسب لجنة إدارة التنمية المحلية في محافظة ، وضعت خطة لتطوير الأسواق واختيار أخرى وفق معايير محددة، وكانت النتائج كالآتي:

- البداية تقيم الأسواق الحالية في محافظة قنا مدى استيفائها للمعايير التخطيطية والتصميمية بما يساعد متخذي القرار على تحديد مدى جدوى تطوير الأسواق في مكانها أو نقلها إلى مكان آخر.

- اقتراح إنشاء أسواق حضارية جديدة لتلبية احتياجات السكان والوصول إلى الفاعلية والكفاءة وتحقيق أعلى استفادة لتحقيق التنمية المستدامة.

- اعتمد الدليل على مجموعة من الأدوات والأساليب يوضح الإطار العام للدليل والتخطيط لتصميم الأسواق - السويقات.

- يأتي ذلك ضمن جهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لدفع عجلة التنمية في محافظات الصعيد وفي مقدمتها محافظة قنا.

- تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة بما يمكنهم من إدارة عملية التنمية وجذب الاستثمارات.

- فريق عمل الإدارة المحلية في محافظة شارك في إعداد دليل التصميم للأسواق في سابقة هي الأولى من نوعها.

- الفريق ساهم في تحديد تصنيف الأسواق و السويقات و تحديد المشكلات المختلفة الموجودة علي أرض الواقع.

- ذلك من خلال حصر مكاني للأسواق و السويقات بمحافظة قنا يتضمن البعد التخطيطي، العناصر التصميمية و الانشائية وعناصر السلامة و الصحة المهنية، وذلك للمساعدة في خروج الدليل بشكل يسهل تطبيق.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الدليل سوف يساعد العاملين بالمحافظة في تقييم الوضع الراهن للأسواق، وتحديد العناصر التصميمية المناسبة لكل نوع من الأسواق، وعناصر الخدمات الأساسية بالسوق، من خلال إبراز الأبعاد البيئية والتخطيطية والتصميمية المختلفة في الأسواق.