مستريح أسوان أبو الريش.. ضحايا يتجمهرون أمام منزله بعد شائعة رد الأموال

أصدرت جهات التحقيق، قرارها بحبس محمود فتحي النجار، الشهير بـ مستريح أسوان أبو الريش، ومستريح السيارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد له في الميعاد القانوني، فيما احتشد عدد كبير من ضحاياه أمام منزله ومعرض السيارات الخاص به بمنطقة أبو الريش إثر سماعهم شائعة خروجه من الحبس، وقيامه بإعادة توزيع الأموال على أصحابها، ومن ثم توجه العشرات إلى منزله ليحصلوا على أموالهم، وحينما لم يجدوه اعترضوا وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، فيما هرعت الأجهزة الأمنية إلى مكان التجمهر وسيطرت على الموقف.

بداية مستريح أسوان أبو الريش

تعود تفاصيل قصة مستريح أسوان أبو الريش، إلى ظهور شخص يتاجر في السيارات، حيث كان يجمع الأموال من الأهالي، ويعيدها لهم في صورة أرباح بنظام «الوعدة»، وهو أول وأقدم مستريح يظهر في محافظة أسوان قبل ظهور عبد الطاهر ومصطفى البنك.

ضحايا مستريح أسوان أبو الريش

لم يجد ضحايا مستريح أسوان أبو الريش طريقا يسلكونه ليستردوا أموالهم بعد القبض عليه، وأصبح كل منهم كالغريق الذي يتعلق بقشة، حيث رأوا منشوراً على موقع التواصل الاجتماعي يتضمن شائعة خروج مستريح السيارات من السجن بعدما تعهد بإعادة الأموال لأصحابها، فهرعوا جميعاً إلى منزله أملاً في الحصول على أموالهم.

قطع الطريق أمام منزل مستريح أسوان

وكانت الشائعة كالقشة التي قسمت ظهر البعير، حيث لم يجد الأهالي شيئاً فور وصولهم لمنزل مستريح أبو الريش، فقطعوا الطريق بإشعال النيران في إطارات السيارات، وتسببوا في تعطيل حركة المرور بمنطقة أبو الريش بأسوان.

السيطرة على أزمة مستريح أبو الريش

وعقب ذلك، هرعت الأجهزة الأمنية إلى محيط منزل مستريح أسوان بأبو الريش، وأزالت الإطارات المشتعلة بعد إخماد النيران التي نشبت فيها، وجرى تسيير الحركة المرورية، بينما تتبع الشرطة وفقاً لمصدر أمني المخربين الذين ارتكبوا تلك الواقعة للتعامل معهم وفقاً للقانون لارتكابهم عدة جرائم أبرزها التجمهر، وتعطيل حركة المرور، وقطع الطريق.

كردون أمني في منطقة أبو الريش

وفرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً بمحيط منزل مستريح أسوان ومعرض السيارات الخاص به، تحسباً لحدوث أي تجمهر أو تجمع آخر، ومنعاً لوقوع أي أعمال شغب، وحفاظاً على حياة وأرواح المواطنين.

مستريح أسوان من النصب إلى الحبس

ويقضي مستريح السيارات الشهير بمستريح أسوان أبو الريش، أيامه في الحبس، ويواجه تهماً بالنصب والاحتيال على المواطنين، حيث يجرى محاكمته لقيامه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من أهالي محافظة أسوان، في صورة سيارات اشتراها منهم بأسعار تفوق سعرها الحقيقي، مقابل دفع الأموال إليهم بعد 3 أشهر، ولكنه لم يف بالاتفاق معهم، وامتنع عن تسديد الأموال عقب مرور المدة المتفق عليها، وفوجئ الأهالي بهروبه فحرروا محاضر ضده، وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض عليه.