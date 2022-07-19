استولى على عشرات الملايين.. تفاصيل تأجيل قضية «مستريح السيارات» إلى أغسطس

تنظر محكمة جنايات قنا الاقتصادية، قضايا مستريحي أسوان، واحد تلو الآخر، وهم 37 متهما، استولوا على عشرات الملايين من المواطنين من أصحاب المواشي والسيارات وغيرهم من فئات المجتمع، ليس في أسوان فقط بل في محافظات مصر، بحجة تحقيق أرباح سريعة بمنحهم فوائد على رؤوس أموالهم عالية، من خلال الاستيلاء على مواشيهم أو سياراتهم بأسعار مرتفعة، ما جعلهم فريسة لأكبر قضايا نصب في صعيد مصر، وأجّل قاضي قاعة جنايات قنا، قضية مستريح السيارات بأسوان طاهر الحصاوي، إلى الأسبوع الأخير من أغسطس المقبل.

محاكمة «الحصاوي» مستريح السيارات

وقال محمود عيد، محام ضحايا مستريح السيارات طاهر الحصاوي، إن المحكمة أجلت أمس قضية محاكمة مستريح أسوان، إلى 22 أغسطس، وذلك بناء على طلب دفاع المتهم للاطلاع على المستندات وإثبات صحتها من عدمه.

وأضاف «عيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محكمة جنايات قنا نظرت أولى جلسات طاهر الحصاوي مستريح السيارات أمس الاثنين، واستمعت للضحايا وطلبت الادعاء المدني ضد المتهم.

وتابع المحامي أن الضحايا لديهم أوراقًا تثبت وجود تعاملات مع «الحصاوي» في بيع وشراء سيارات قبل القبض عليه في محافظة الجيزة في مايو الماضي قبل الهروب، موضحًا أنه كان يشتري السيارات من المواطنين بثمن يزيد عن سعر السوق بنسب كبيرة، مع إعطائهم أموالهم متفق عليها، وهذا لم يتحقق ما دفع المواطنين تقديم مئات البلاغات ضده بالنصب عليهم، والاستيلاء على عشرات الملايين.

إجراءات أمنية مشددة خلال محاكمة مستريح السيارات

وشهدت محكمة جنايات قنا إجراءات أمنية مشددة خلال محاكمة طاهر الحصاوي وأشخاص آخرين ، ضمن قضايا مستريح السيارات، وهذه القضية ليست الأولى، حيث هناك عشرات المستريحين يتم محاكمتهم.

تحقيقات ومحاكمات 37 مستريح بأسوان

وقاربت جهات التحقيق في أسوان، انتهاء التحقيقات مع نحو 37 مستريح من أسوان، في الاستيلاء على اموال المواطنين، ومنهم من جرى النظر في أولى جلسات محاكمتهم في محكمة جنايات قنا الإقتصادية، من بينهم مصطفى البنك مستريح المواشي في أسوان، حيث أن مستريحي أسوان دعوا الجمهور وتلقوا أموالا عبارة عن مبالغ نقدية وسيارات ورءوس ماشية، بحجة للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها في أنشطة غير مرخصة.

8 أغسطس ثان جلسات محاكمة مصطفى البنك مستريح أسوان

وفي 6 يوليو الحاري، قررت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، تأجيل محكمة مصطفى البنك مستريح أسوان ، إلى 8 أغسطس، للاطلاع على المستندات وصحة النشاط الذي كان يمارسه، وجرت الجلسة التي حضرها 200 ضحية وسط إجراءات أمنية مشددة.