شاهد عيان على جريمة الوايلي في القاهرة: المتهم قتل الضحية في 10 دقائق

في تمام الساعة التاسعة صباح السبت الماضي، وصلت الخلافات بين «صلاح محمد» صاحب الـ26 عامًا من عمره وجاره (بائع) إلى طريق مسدود، وتشاجرا سويًا لحظة ارتكاب الجريمة، أقدم خلالها البائع على قتل الضحية بطعنة نافذة بالبطن، أودت بحياته وسقط قتيلا في الحال، وجرى نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بوصول الضحية للمستشفى جثة

جريمة بشعة وقعت أحداثها بشارع القشلاء بمنطقة العباسية بدائرة قسم شرطة الوايلي، عندما طعن القاتل الضحية، وحاول الناس في الشارع إسعافه ولكنهم فشلوا، ولفظ أنفاسه الأخيرة، متأثراً بإصابته وتم إبلاغ الشرطة.

وقرر الضحية بحدوث مشادة كلامية بين نجله وآخر تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات سابقة بينهما.

التحفظ على كاميرات المراقبة

بدأت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الوايلي التحقيق وجمع المعلومات، وتحفظت على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مسرح الجريمة، وألقت القبض على المتهم واقتياده إلي ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.

عرض المتهم على الطب الشرعي

وخضع المتهم أمام فريق نيابة الوايلي، للإدلاء باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الجريمة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسه 15 يومًا، من قبل قاضي المعارضات، كما أمرت بعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان حالة المتهم وقت ارتكاب الواقعة، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية النهائي الخاص بسبب وفاة المجني عليه.

الجريمة تمت في غضون 10 دقايق

«الوطن» توصلت إلي شهود العيان الذين تواجدوا لحظة الجريمة كان من بينهم «محمود محمد» حيث روى أن الواقعة تمت في غضون 10 دقايق بين المتهم والمجني عليه، والمتهم يعيش في المنطقة منذ فترة طويلة تخطت الـ8 سنوات، ومنذ قدومه للمنطقة لم يكن هناك أي صلة بالمجني عليه، وما حدث هي ساعة شيطان عندما قرر المجني عليه المزاح مع المتهم، وعندما استشعر الأخير بزيادة المزاح معه نشبت بينهم مشادة كلامية بينهما انتهت بمقتل الشاب، وحاول المجرم الفرار إلا أنهم نجحوا في السيطرة عليه، وتسليمه للشرطة.

الموقف القانوني

جريمة مع سبق الإصرار والترصد يقول المحامي بالنقض حمدي العربي الخبير القانوني إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».