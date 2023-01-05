سبب القبض على البلوجر إسراء مُحب.. التحريات تكشف الكواليس

لا تزال قضية البلوجر إسراء مُحب التي جرى إلقاء القبض عليها وصاحب محل ملابس بحوزتهما مخدرات وهيروين، مثار الحديث على ألسنة الكثيرين، إذ يبحث البعض عن سبب القبض على البلوجر إسراء مُحب، وجرى التحقيق معهما داخل مبنى جهات التحقيق للإدلاء بأقوالهما ومواجهتهما بالمضبوطات، لذلك قرر قاضي التحقيق حبسهما 4 أيام، وجددها قاضي معارضات بمحكمة التجمع الخامس تجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل شقة سكنية بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس بقصد الاتجار.

سبب القبض على البلوجر إسراء مُحب

سبب القبض على البلوجر إسراء مُحب، توصلت إليه تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إذ توصلت إلى أن المتهمة والشخص الآخر يدعى «إسلام. ش. م»، ويقيم في منطقة عين شمس، يمارسان نشاطهما الإجرامي بـ الاتجار في المواد المخدرة، باستخدام سيارة مرسيدس موديل 2020، وتم ضبطهما، وذلك بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية نشاطها برفقة أحد الأشخاص يعمل صاحب محل ملابس، اتخذ من ترويج والاتجار بالمواد المخدرة نشاطا إجراميًا لهما.

وتحريات الشرطة توصلت إلى أن البلوجر وصديقها استأجرا شقة سكنية بمنطقة التجمع الخامس، ومارسا فيها نشاطهما الإجرامي بـ الاتجار في المخدرات، وتم تحرير محضر الضبط، واقتياد البلوجر وشريكها إلى ديوان قسم شرطة التجمع الخامس، واعترفا بحيازتهما لـ المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

الموقف القانوني للبلوجر إسراء مُحب وشريكها

الموقف القانوني للبلوجر إسراء مُحب، وشريكها، وضحه المحامي محمد حسن الخبير القانوني، إن المادة 33 من قانون العقوبات نصت أنه يعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.