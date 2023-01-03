خبير أمن معلومات لقناة القاهرة الإخبارية: إعادة حساب ترامب على تويتر للحفاظ على متابعيه

قال الدكتور أسامة مصطفى خبير أمن المعلومات، إن قرار إيلون ماسك بإعادة حساب «ترامب» على «تويتر» كان حرصًا منه على عدم فقد متابعي الرئيس الأمريكي، إذ يقدرون بالملايين، وأثار القرار جدلًا واسعًا وواجه العديد من الانتقادات.

وأضاف لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهدف الأساسي للشركات مالكة وسائل التواصل الاجتماعي، هو الربحية، وبالتالي يعملون على زيادة عدد المتابعين على المنصات للحصول على أكبر عائد من التفاعل عبر تلك المنصات.

وأوضح «خبير المعلومات» أن الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي فعّالة، وأن الحرية على تلك المنصات لها حدود وتقتصر على التعبير عن الرأي داخل المنصة فقط، وهناك محاذير تؤدي لغلق الحسابات لكن هناك حسابات سياسية أخرى تحكم تلك المنصات.

وتابع بأن التمييز العنصري والدعوة للعنف والقتل والتعدي على حدود الآخرين وعدم الحجر على الآراء وقضايا الإرهاب، تعد محظورات على مواقع التواصل الاجتماعي وخرقها يؤدي لغلق الحساب الذي يتناولها.