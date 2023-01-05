«مسرحة المناهج».. تفاصيل مسابقة «التعليم» لطلاب الابتدائية والإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنظيم مسابقة مسرحة المناهج، تقدم فيها عروض مسرحية مأخوذة عن دروس مقررة في المناهج الدراسية لجميع الطلاب مرحلة التعليم الأساسي (ابتدائي- إعدادي) على مستوى الجمهورية، حتى تصل المعلومات للطلاب في إطار يجمع بين المتعة والتعليم والهواية والاستذكار واللعب والالتزام.

ضوابط مسابقة مسرحة المناهج

وحددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط التقديم في مسابقة مسرحة المناهج لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية، وهي كالتالي:

- المسابقة ملزمة لجميع المدارس والإدارات والمديريات، ولا يجوز الاعتذار عنها حيث أن من أهم أهداف التربية المسرحية هي خدمة العملية التعليمية.

- المسابقة مخصصة لطلاب مرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي).

- المسرحيات من المناهج المقررة على الطلاب في هذه المرحلة ومن مناهج نفس العام الذي تعرض فيه.

- يمكن الاستعانة بالأقنعة ومسرحيات العرائس في هذه المسابقات.

- يمكن أن يكون المخرج من أخصائي المسرح في هذه المسابقات.

- يفضل أن تعرض المسرحيات علي جميع طلاب المدرسة وخاصة المقرر عليهم نفس العام.

- يفضل أن تكون العروض باللغة العربية الفصحي وخاصة في مادة اللغة العربية.

مسابقة المرحلة الابتدائية

- مسرحية المناهج للمرحلة الابتدائية بحد أقصى 25 دقيقة.

- مكملات اختيارية من (مونودراما- بانتومايم- مسرح عرائس) بحد أقصي 35 دقيقة.

- يعتبر مسابقة التعليم الابتدائي مستقلة، ويجرى اختيار 8 طلاب لكل فائز بتلك المرحلة على مستوى الجمهورية.

مسابقة المرحلة الإعدادية

- مسرحية المناهج للمرحلة الإعدادية بحد أقصى 30 دقيقة.

- تقديم مكملات اختيارية من (قصيدة من المنهج المقرر - مونودراما - بانتومايم- استعراض) بحيث لا يزيد مدة العرض كاملا عن 60 دقيقة.

- يعتبر مسابقة التعليم الاعدادي مستقلة، ويجرى اختيار 8 طلاب لكل فائز بتلك المرحلة على مستوى الجمهورية.

التصفية في الإدارات والمديريات

ويقوم التوجيه العام بالمديرية بالتعاون والتنسيق مع توجيه التربية المسرحية بكل إدارة تعليمية باختبار أفضل العروض المنهجية بالمدارس والتحكيم فيما بينها للوصول إلي عرض يمثل المديريات في التسابق علي مستوي الجمهورية، علما بأن تجهيزات العرض تجرى من المدارس المشاركة، ويجرى الصرف علي تلك العروض حسب اللوائح والقوانين المنظمة لذلك من حصيلة كل مديرية على مستوى الجمهورية.

التصفية على مستوى الجمهورية

وبالنسبة للتصفية على مستوى الجمهورية، أشارت الوزارة إلى أنه يجرى تقسيم المديريات إلى ثلاثة قطاعات، تسع 9 مديريات لكل قطاع وتشكيل الوزارة لجان التحكيم المسابقة بالمديريات لتحديد العروض الفائزة بالمراكز المتميزة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.