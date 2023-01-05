البحرين تشيد بالتعاون المصري الأردني العراقي في إطار آلية التعاون الثلاثي

أشادت مملكة البحرين بالتعاون المستمر بين الأردن والعراق و مصر، في إطار آلية التعاون الثلاثي بين البلدان الثلاثة.

لجنة عليا بين الأردن والبحرين

جاء ذلك في البيان الختامي المشترك الصادر في ختام اجتماعات اللجنة العليا الأردنية البحرينية المشتركة التي عقدت في المنامة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة و الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني.

وأشاد الجانبان بانضمام البحرين لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية مع الإمارات ومصر والأردن، والذي يعد مكسبا مهما يصب في تطوير القطاع الصناعي وتمكينه من المنافسة على المستوى العالمي، والتي تأتي استمرارا وتعزيزا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين الدول العربية الشقيقة، وفرصة لمواصلة تعزيز فرص الشراكة والاستثمار سعيا لتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الشقيقة.

علاقات أخوية تاريخية

بحث الجانبان العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط المملكتين الشقيقتين، ومالها من خصوصية تعززت في ظل الرعاية والاهتمام الذي تحظى بها من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين و الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تشكل نموذجا فريدا للأخوة الراسخة المبنية على الاحترام والتفاهم، وتطابق وجهات النظر في مجمل قضايا المنطقة والتحديات التي تواجهها، والتطلع المشترك، والدائم إلى تحقيق إنجازات أكبر تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، ومزيد من التعاون والتنسيق المشترك للتعامل مع التحديات كافة.

واستعرض الجانبان مسار التعاون الثنائي بين المملكتين الشقيقتين، وما شهده من تقدم وتطور، وأكد أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم دور القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات المردود الاقتصادي الكبير، مثل الصناعة والزراعة والبيئة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي، ومجالات الصحة والتعليم والسياحة والثقافة والإعلام، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية

وشدد الجانبان على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل لحل عادل لها، يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.