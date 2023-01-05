البحرين تستنكر الهجوم الإرهابي في إقليم هيران بوسط الصومال
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أ ش أ
05:37 م | الخميس 05 يناير 2023
الوضع في الصومال
استنكرت البحرين، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي في بلدة «نحاس» بإقليم «هيران» وسط الصومال، بسيارتين مفخختين وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
تعزية الشعب الصومالي والحكومة
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)- عن تعازيها ومواساتها لأسر ضحايا الهجوم الآثم وللحكومة والشعب الصومالي، مؤكدة موقفها الداعم لجمهورية الصومال في حربها ضد الإرهاب وجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار.