نجوم الفن يواسون طارق لطفي في وفاة والدته: «في الجنة إن شاء الله»

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مواساة الفنان طارق لطفي والذي أعلن صباح اليوم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة والدته.

مواساة نجوم الفن لطارق لطفي

وانهالت تعليقات نجوم الفن على منشور الفنان طارق لطفي، إذ قالت الفنانة دورة: «الله يرحمها ويجعل مثواها الجنّة ويصبّرك.. خالص التعازي»، أما المطربة مي فاروق فعلقت قائلة: «البقاء لله وحده ألف رحمه عليها، ربنا يغفرلها ويصبرك يارب»، وقالت ريهام عبدالغفور: «يا حبيبي البقاء لله، الله يرحمها ويصبركم، في الجنة إن شاء الله»، كما تقدم بالعزاء أيضًا كل من: الفنانة وفاء صادق، والفنان محمد علي رزق، والإعلامي مراد مكرم، والإعلامية سهيرة جودة، والفنان إدوارد.

وفاة والدة طارق لطفي

وأعلن الفنان طارق لطفي صباح اليوم وفاة والدتة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلا: «انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية، أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة»، معلنًا أن صلاة الجنازة من مسجد الشرطة في التجمع الأول بعد صلاة العصر.