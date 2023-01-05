وفاة والدة الفنان طارق لطفي

أعلن الفنان طارق لطفي وفاة والدته، عبر تدوينة على حسابه الرسمي بـ«فيس بوك»، قائلا: «انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية.. أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة».

وحرص عدد من الفنانين على نعي وفاة والدة طارق لطفي، من خلال التعلقيات عبر حسابه، قالت الفنانة ريهام عبد الغفور: «يا حبيبي البقاء لله، الله يرحمها ويصبركم في الجنة إن شاء الله».

وكتب الفنان شريف إدريس: «خالص التعازي للفنان طارق لطفي في وفاة المغفور لها والدته.. ربنا يرجحمها ويسكنها فسيح جناته»، وقال المخرج إميل شوقي: «الله يرحمها ويغفر لها.. خالص العزاء والموساة شد حيلك».

كانت تعرضت والدة الفنان طارق لطفي لوعكة صحية، في سبتمبر الماضي، نقلت إثرها إلى العناية المركزة.