أعلن الفنان طارق لطفي وفاة والدته، قبل قليل، وطالب جمهوره بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وذلك عبر حسابه على فيس بوك.

مكان وموعد جنازة والدة الفنان طارق لطفي

وكشف طارق لطفي عن مكان وموعد جنازة والدته، في تصريح لـ«الوطن» قائلا: «تُقام صلاة الجنازة على والدتي بمسجد الشرطة في التجمع الأول بعد صلاه العصر».

وطالب لطفي، جمهوره، بالدعاء لوالدته بالرحمة والمغفرة، والثبات عند السؤال، وأن يدخل على قلبه السكينة والطمأنينة.

نجوم الفنانين ينعون طارق لطفي

وقدّم عددا من الفنانين العزاء للفنان طارق لطفي، في المنشور الذي أعلن فيه وفاة والدته، حيث علقت ريهام عبد الغفور: «يا حبيبي البقاء لله، الله يرحمها ويصبركم في الجنة إن شاء الله»، بينما علّق شريف إدريس: «خالص التعازي للفنان طارق لطفي في وفاة المغفور لها والدته.. ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته»، وكتب المخرج إميل شوقي: «الله يرحمها ويغفر لها.. خالص العزاء والموساة شد حيلك».

وتعرضت والدة الفنان طارق لطفي لوعكة صحية في سبتمبر الماضي، ودخلت إلى العناية المركزة.