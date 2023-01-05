وصول جثمان والدة الفنان طارق لطفي إلى مسجد الشرطة بالتجمع

وصل جثمان والدة الفنان طارق لطفي إلى مسجد الشرطة بالتجمع الأول استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة العصر، ومن المقرر أن يوارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة.

طارق لطفي أثناء تشييع جثمان والدته

وحرص طارق لطفي على مرافقة جثمان والدته وأداء ركعتين داخل المسجد قبل صلاة العصر وصلاة الجنازة.

وفاة والدة طارق لطفي

وتوفيت والدة طارق لطفي، اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، حسبما أعلن الفنان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وطالب لطفي جمهوره، بالدعاء لوالدته بالرحمة والمغفرة، والثبات عند السؤال، وأن يدخل على قلبه السكينة والطمأنينة.

نجوم الفنانين ينعون طارق لطفي

وقدّم عدد من الفنانين العزاء للفنان طارق لطفي، في المنشور الذي أعلن فيه وفاة والدته، حيث علقت ريهام عبد الغفور: «يا حبيبي البقاء لله، الله يرحمها ويصبركم في الجنة إن شاء الله»، بينما علّق شريف إدريس: «خالص التعازي للفنان طارق لطفي في وفاة المغفور لها والدته.. ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته»، وكتب المخرج إميل شوقي: «الله يرحمها ويغفر لها.. خالص العزاء والموساة شد حيلك».