إطلاق مبادرة «كساء وعطاء» بإدارة دسوق التعليمية بكفر الشيخ

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإطلاق مبادرة كساء وغطاء ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مقدماً الشكر لكل المشاركين في المبادرة من المشاركة المجتمعية الفعالة من أهالي دسوق، والعاملين بالتربية والتعليم، ومجلس الأمناء المشارك في المبادرة، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والسيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، موجهاً بعدم التصوير أثناء استلام الطلاب للملابس واحتياجاتهم.

وشهد السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، وسامح داود، مدير عام إدارة دسوق التعليمية، فعاليات مبادرة «كساء وعطاء» ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمدرسة أم المؤمنين، بحضور الدكتورة هناء نويجى، وكيل إدارة دسوق التعليمية، لمساعدة الطلاب الغير قادرين اقتصادياً والأيتام وذلك مجاناً وبدون أي مقابل.

المعرض يُعد الرابع عشر على مستوى إدارة دسوق التعليمية

ويُعد المعرض هو الرابع عشر على مستوى إدارة دسوق، برئاسة المشاركة المجتمعية، تحت إشراف أماني حمد، ووجيهة عبد المعطي عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، ويحتوى على كل احتياجات الطلاب والطالبات، منها 250 قطعة ملابس شتوي، وأحذية وبطاطين بتبرعات من رئيس مجلس أمناء بالمدرسة، إبراهيم جمعة، لمساعدة الطلاب الغير قادرين اقتصادياً والأيتام مجاناً.

جاء ذلك، بحضور عبد الله سالم، مدير التعليم الابتدائي، وهدى مصطفى، موجه التربية الاجتماعية، وجابر العادل، وزهير جاد الله، أعضاء مجلس أمناء الادارة، ومديرة المدرسة حنان دعبس، وصفاء الحرون، وخالد غانم، وكيلا المدرسة، ومسئول المشاركة المجتمعية، بالمدرسة نجلاء أبو شوشة، وغادة الفقى، وجيهان حمدي، وعدد من العاملين بالمدرسة.

وكيل تعليم كفر الشيخ يُشيد بنوعية الملابس وجودتها

ومن جانبه، أشاد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بنوعية الملابس وجودتها، موجهاً الشكر لكل من شارك في المعرض من العاملين بالتعليم، ومجلس الأمناء، والمتبرعين، مؤكداً أن الإدارات التعليمية أقامت العديد من المعارض والحملات لتوفير الملابس ومستلزمات المدارس، والحقائب والأحذية، للطلاب المنتمين لأسر فقيرة أولى بالرعاية، وسوف تشهد عدد من الإدارات المزيد من المعارض.