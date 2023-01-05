جورجينا رودريجيز تتسوق مع أبناء كريستيانو رونالدو في الرياض (فيديو)

رغم جميع التقارير السعودية و العالمية التي تكهنت بصعوبة تأقلم جورجينا رودريجيز مع طبيعة الحياة في المملكة العربية السعودية بعد تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ظهرت جورجينا أمس وهي تتجول في أحد مولات المملكة العربية السعودية، برفقة أبناء رونالدو.

عائلة رونالدو واضح انصدموا وماتحملوا برد الرياض وعلى طول راحوا يتقضون pic.twitter.com/PBoasFqSuE — عبدالرحمن الرفدان (@Ab_Rfdan) January 4, 2023

جورجينا في مول «برج المملكة»

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه جورجينا مع أولادها في مول «برج المملكة» وهي تتحدث إلى سيدة في المول.

والتقط مقطع الفيديو أحد المعجبين يُظهر جورجينا وأولادها بعد ان انتهوا من التسوق بعد يومين من وصولهم للعاصمة السعودية الرياض، ووضع تعليقا على المقطع يقول: «جورجينا تتسوق مع الأولاد في سوق المملكة في الرياض.. بسرعة تأقلمت».

جورجينا تصل إلى الرياض مع بداية العام الجديد

وكانت جورجينا وصلت إلى العاصمة السعودية الرياض مع بداية العام الجديد، وشاركت معجبيها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور «إنستجرام» صورا لها مع رونالدو والأولاد بعد إقلاع طائرتهم الخاصة المتجهة نحو العاصمة السعودية الرياض.

ونشرت جورجينا بعد يوم من إقامتهم الجديدة صورة أولادها على إنستجرام مع تحديد الموقع الذي يُبيّن مكان تواجدهم، أي المملكة العربية السعودية.