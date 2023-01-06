الدولار يواصل الخسائر عالميا.. وصل لأدنى مستوى منذ يونيو 2022

يواصل مؤشر الدولار الأمريكي نزيفه عالمياً للأسبوع الـ9 على التوالي، ليهوي بشدة بعد أن كان يحلق بأعلى مستوياته بجلسة 27 سبتمبر.

الدولار يتراجع بنسبة 0.8% خلال آخر أسابيع 2022

ووفقاً للنشرة الأسبوعية للبنك المركزي عن أداء الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأخير من العام المنتهي، فـ الدولار الأمريكي تراجع بنسبة 0.80% متراجعاً بذلك لأدنى مستوى له منذ يونيو 2022.

وأرجع المحللون العالميون تراجع الدولار إلى ضعف الطلب العالمي عليه، بعد أن أدت النظرة المستقبلية المتفاءلة للاقتصاد العالمي، ولو نسبياً، إلى انخفاض الطلب على العملة.

الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر للرجوع إلى سياسة التيسير الكمي

تابعت النشرة: «عكست البيانات الاقتصادية الأمريكية الرسمية تأثير تشديد السياسة النقدية على أسواق العمل والعقارات، وبالتالي هناك توقعات بأنَّ الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى تغيير مساره واللجوء للتيسير الكمي ولو تدريجياً».