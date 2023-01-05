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موعد عزاء والدة الفنان طارق لطفي

كتب:

أحمد حسين صوان
06:43 م | الخميس 05 يناير 2023
طارق لطفي خلال جنازة والدته بمسجد الشرطة

طارق لطفي خلال جنازة والدته بمسجد الشرطة

كشف الفنان طارق لطفي، عن موعد العزاء في والدته الراحلة، التي وافتها المنية صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، حيث طالب الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب طارق لطفي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «عزاء أمي الغالية يوم الأحد.. مسجد الشرطة.. التجمع الخامس».

                                  

وكانت جنازة والدة الفنان طارق لطفي، خرجت من مسجد الشرطة بالتجمع الأول، عقب صلاة العصر، اليوم الخميس، وسط غياب شبه تام لزملاءه بالوسط الفني، باستثناء الفنانين هاني رمزي ومجدي فكري، والمخرج طارق رفعت.

وحرص عدد من الفنانين على مواساة طارق لطفي، وتقديم واجب العزاء للفنان طارق لطفي، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قالت ريهام عبد الغفور: «يا حبيبي البقاء لله، الله يرحمها ويصبركم في الجنة إن شاء الله»، بينما علّق شريف إدريس: «خالص التعازي للفنان طارق لطفي في وفاة المغفور لها والدته.. ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.