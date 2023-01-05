خبير نووي لقناة القاهرة الإخبارية: مستقبل الطاقة في العالم يسير نحو اتجاهين

أكد الدكتور علي عبد النبي، خبير الطاقة النووية، إن مستقبل الطاقة في العالم يسير نحو اتجاهين، الأول الطاقة الكهروضوئية وتعني خلايا الشمس، والثاني الطاقة النووية، نظرا لكونهما مصدرين نظيفين للطاقة، ولا يصدر انبعاثات كربونية منها.

وقال خلال ظهوره عبر برنامج مستقبل العالم، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إن الطاقة النووية تظل نظيفة، سواء طوال فترة تشغيلها، أو حتى خلال الحوادث.

وتابع، أن هناك ثلاثة أمور متحكمة في ملف الطاقة في العالم الآن، أولها البيئة وضرورة الحفاظ عليها من الانبعاثات الضارة، والثانية هي الاقتصاد، إذ تتحكم اقتصاديات الطاقة بشكل كبير في الأمور، والمتحكم الثالث يكمن في النزاع على مصادر الطاقة.

وأشار إلى أن الصين هي المسيطر الأكبر على الطاقة الكهروضوئية، فهي الأكثر إنتاجا للكهرباء منها في العالم، يليها أمريكا، ثم الهند، بينما المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهناك 422 محطة نووية على مستوى العالم لتوليد الكهرباء.