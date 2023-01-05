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خبير اقتصادي لقناة القاهرة الإخبارية: خطة دبي الاقتصادية الأهم للمستثمرين

كتب:

هانى حسن
04:09 م | الخميس 05 يناير 2023
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

كشف نائل الجوابرة، الخبير الاقتصادي، تفاصيل إطلاق دبي خطة اقتصادية بقيمة 32 تريليون درهم، قائلا إن هذا الخبر لفت الأنظار بقوة، وخاصة المستثمرين لأنه الأهم بالنسبة لهم. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية للنشرة الاقتصادية، المذاعة على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الخطة وما ستجذبه من مستثمرين، ستساهم في ضخ السيولة المطلوبة، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة.

 

وتابع، أن الخطة تشمل الاستثمار في جميع القطاعات، إذ تشمل المشاريع المستقبلية التي ستجذب المستثمرين، بالإضافة إلى مشاريع التحول الرقمي، ومن المقرر أن يكون هناك سنويا، 100 مشروع تحول رقمي في إمارة دبي.

وأشار، إلى أن أكبر التحديات التي تواجه الاقتصادات حاليا، هو الركود الاقتصادي في الأسواق العالمية، مستطردا أنه بالرغم من ذلك إلا أن نسبة التضخم في الإمارات مقبولة للغاية مقارنة بالغير.

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بقلم هانى حسن