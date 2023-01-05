مراسل قناة القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل وصول أكبر مكتبة عائمة إلى بورسعيد

كشف أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، تفاصيل وصول «لوجوس هوب»، أكبر مكتبة عائمة في العالم إلى محافظة بورسعيد.

وقال «عماد»، خلال ظهوره عبر برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إنّ عشاق القراءة في محافظة بورسعيد تحديدًا وفي مصر بشكل عام، كانوا ينتظرون وصول السفينة «لوجوس هوب».

وأضاف أنّ هذه السفينة لم تزُر مصر ولا مرة منذ آخر زيارة لها منذ 12 عاما وتحديدا عام 2010، قبل أن تصل أخيرا وترسو في ميناء بورسعيد، منذ أمس وحتى موعد مغادرتها في الثالث والعشرين من يناير الجاري.

وتابع بأن السفينة كانت ترسو في ميناء بيروت، ومكثت هناك عدة أيام، قبل أن تبدأ رحلتها الجديدة وتتوجه ناحية مصر هذه المرة، حيث ترسو الآن في ميناء بورسعيد، إذ لاقت استقبالا حافلا.

وأشار، إلى أن السفينة تعد بمثابة أكبر مكتبة عائمة في العالم، والتي تتبع منظمة «جي بي آي» الخيرية، والتي لا تهدف إلى تحقيق أي ربح، بينما تهدف إلى نشر الثقافة والوعي حول العالم.