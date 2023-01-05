سهر الصايغ: أمنية حياتي تحققت بالمشاركة في عمل من تأليف أسامة أنور عكاشة

قالت الفنانة سهر الصايغ، إنها تعيش حالة من السعادة البالغة، مع عرض فيلمها الجديد «الباب الأخضر»، الذي يعرض حاليا حصريا على منصة «WATCH IT»

سهر الصايغ بطلة فيلم الباب الأخضر

قالت سهر الصايغ فى تصريحات لـ«الوطن»: «منذ دخولي عالم الفن، أتشوق بالتمثيل في عمل من كتابات العبقري أسامة أنور عكاشة، ربما لم يتحقق الحلم أثناء حياته، لكنه تحقق بعد وفاته، فخورة بهذا العمل، وأتمنى أن يحوذ على إعجاب المشاهدين».

وعن شخصية عائشة التي قدمتها، قالت سهر: «ليس بمقدوري أن أتحدث عن الدور حتى لا أحرق تفاصيله، لكن الدور مثل كتابات أسامة أنور عكاشة، يأتي من الواقع المصري الذى نعيشه بكل تفاصيله، وهو رحلة لفتاة مصرية تأتي من الريف إلى القاهرة».

«الباب الأخضر» يتصدر قائمة WATCH IT

فيلم الباب الأخضر، عن رائعة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وتصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT الرقمية، بعد أول يوم عرض.

وجاء فيلم «الباب الأخضر»، في المركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة، عبر منصة «WATCH IT» الرقمية الأكثر انتشارًا.

يشار إلى أن فيلم الباب الأخضر، بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلي، رشدي الشامي، عابد عناني، إسلام حافظ، حنان سليمان، وإنتاج شركة كودكس Codex إخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.