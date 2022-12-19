سهر الصايغ تنضم لمسلسل بابا المجال بطولة مصطفى شعبان

انضمت الفنانة سهر الصايغ، إلى أسرة مسلسل بابا المجال بطولة مصطفى شعبان، الذي من المقرر أن ينافس به في ماراثون مسلسلات رمضان 2023، ووقعت على العقد، وذلك بحسب ما أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل.

أبطال مسلسل بابا المجال

مسلسل بابا المجال الذي ينافس ضمن مسلسلات رمضان 2023، بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، سوسن بدر، ياسمين رئيس، جومانة مراد، سهر الصايغ، رياض الخولي، محمد نجاتي، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، محمود حافظ، فرح يوسف.

المسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، الذي تعاون مع مصطفى شعبان في أكثر من عمل درامي؛ أبرزها أبو البنات، ومولانا العاشق والزوجة الرابعة، وإخراج أحمد خالد موسى، الذي قدم مع «شعبان» العام قبل الماضي مسلسل ملوك الجدعنة.

انطلاق التصوير

مسلسل بابا المجال، انطلق تصوير أولى مشاهده الأيام الماضية في مستشفى بالعجوزة وحي الحطابة بالقلعة، وتدور أحداثه حول رجل أعمال يواجه كثير من التحديات بحياته في إطار من المفاجآت والإثارة والتشويق.