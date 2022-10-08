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سهر الصايغ وصناع «الباب الأخضر» يصلون لحضور العرض الخاص بمهرجان الإسكندرية

كتب:

خالد فرج
09:20 م | السبت 08 أكتوبر 2022
سهر الصايغ

سهر الصايغ

وصل عدد من صناع فيلم «الباب الأخضر»، إلى إحدى سينمات الإسكندرية؛ لحضور عرض الفيلم المشارك في المسابقة الدولية لمهرجان الإسكندرية السينمائي المقرر أن تختتم فعالياته الإثنين المقبل.

صناع فيلم «الباب الأخضر» يصلون العرض الخاص 

وحضرت الفنانة سهر الصايغ، وعابد عناني، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين والنقاد، لحضور العرض، وأتاحت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة الناقد الأمير أباظة لجمهور الإسكندرية حضور العرض.

تفاصيل فيلم «الباب الأخضر»

فيلم «الباب الأخضر» بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلي، رشدي الشامي، عابد عناني، إسلام حافظ، حنان سليمان.

وتدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلي البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغني مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

مهرجان الإسكندرية السينمائي ينظم ندوة لتكريم النجوم الراحلين

وعلى جانب آخر، كانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، نظمت ندوة لتكريم أسماء النجوم الراحلين سمير صبري، إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبد الوهاب، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد، وأدار الندوة الناقدة فايزة هنداوي.

 

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.