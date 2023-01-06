في عيد ميلادها.. تفاصيل أغنية جنات الجديدة «التفاح والفراولة»: مفاجأة للجمهور

تحتفل اليوم الفنانة جنات بعيد ميلادها، الذي يحل في السادس من شهر يناير من كل عام، ولذلك ستطلق خلال الشهر الجاري أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان «التفاح والفراولة».

وكشفت جنات لـ«الوطن» أنها تستعد لطرح الأغنية وهي من اللون الشعبي، وستكون مفاجأة كبرى لجمهورها المصري والعربي.

جنات: أغني شعبي في «التفاح والفراولة»

واشارت جنات إلى أنها تهدف لطرح أكثر من اغنية خلال عام 2023، موضحة: «أتمنى يكون معدلي في طرح الأغنيات كبير، وأطرح اغنية كل شهرين، حتى لا أغيب كثيرًا عن الجمهور».

وأكدت جنات إلى أن اغنيتها الجديدة ستطرح خلال الأسبوع المقبل، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية الجديدة من ألحان محمد الصاوي

ويذكر أن أغنية التفاح والفراولة من ألحان محمد الصاوي وتدور في إطار صعيدي وشعبي لأول مرة، وذلك بعدما طرحت العديد من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور، من بينهم أغنية بعنوان أوعى.

وشاركت الفنانة مؤخرا فى حفل مهرجان الموسيقى العربية الذى شهدته دار الأوبرا المصرية.