جنات: سعيدة بنجاح «يا بختي بيه».. والحمل والإنجاب سر ابتعادي عن الفن

أعربت الفنانة المغربية جنات عن سعادتها البالغة بنجاح أغنية «يا بختي بيه»، التي طرحت منذ أيام، عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، مشيرة إلى أنها أعجبت بالكلمات من أول مرة، قررت تسجيلها وطرحها.

جنات تكشف سبب نجاح أغنية «يا بختي بيه»

وأوضحت جنات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أغنية «يا بختي بيه»، من كلمات أحمد سرور، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع أحمد مجدي، قائلة: «أحمد الله على التوفيق الذي ساعد في انتشار الأغنية بشكل سريع، وسعيدة بتفاعل الجمهور علي منصات التواصل الاجتماعي».

وأضافت أنها ستتفاعل خلال الفترة المقبلة مع الجمهور، علي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد فترة غيابها بسبب حملها وإنجابها طفلة، مؤكدة أنها ستعود من خلال أغنيات جديدة بشكل مختلف.

جنات بمهرجان الموسيقى العربية

وأحييت جنات الفترة الأخيرة حفلا في الليلة الثانية عشرة، علي هامش مهرجان الموسيقى العربية، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية ، وقدمت العديد من الأغاني المميزة «الطفلة البريئة، ومسا الجمال، وعلى فكرة، واسمع كلامي، وأكتر من سنة، وخيط ضعيف، واوعى، والبادي أظلم واللي بيني وبينك».