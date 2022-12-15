جنات: سأشاهد مباراة المغرب وكرواتيا في المنزل

يستعد المنتخب المغربي، لخوض مباراة تحديد المركز الثالث فى بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام فى دولة قطر السبت المقبل، حينما يقابل المنتخب الكرواتي، بعد أن خسر مباراته الأخيرة أمام المنتخب الفرنسي 2/0.

جنات: فخورة بما حققه المنتخب المغربي

كشفت الفنانة المغربية جنات، أنها كانت تمنى نفسها بمشاهدة منتخبها الوطني فى المباراة النهائية للمونديال، مؤكدة أن الفريق قدم ما عليه، واثبت جدارة وقوة اللاعب المغربي.

وقالت لـ«الوطن»، إنها ستشاهد المباراة المنتظرة التي تتمنى أن يحقق فيها الفريق الميدالية البرونزية، في منزلها، رفقة زوجها ووالدتها وأولادها.

جنات تشاهد مباراة كرواتيا رفقة أسرتها

أحيت جنات مؤخرا، حفلا في الليلة الثانية عشرة، على هامش مهرجان الموسيقى العربية، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، وقدمت العديد من الأغاني المميزة «الطفلة البريئة، ومسا الجمال، وعلى فكرة، واسمع كلامي، وأكتر من سنة، وخيط ضعيف، واوعى، والبادي أظلم واللي بيني وبينك».

من المقرر أن تطرح جنات خلال الفترة المقبلة، عددا كبيرا من الأغنيات الجديدة، إذ أنها ستعمل على طرح أغنية كل شهر.