جنات لـ«قناة الحياة»: فوز المغرب على البرتغال إنجاز لا يصدق

أعربت الفنانة المغربية جنات، عن سعادتها الشديدة بفوز منتخب بلدها على نظيره البرتغال اليوم في ربع نهائي كأس العالم 2022، والتأهل لنصف النهائي المونديال المقام في قطر.

وتابعت جنات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»: «ما قام به منتخب المغرب يعد إنجازا تاريخيا لا يصدق، كأس العالم غيرني وبقيت بفهم في الكرة جدا».

جنات: أتابع كل مباريات منتخب المغرب

وأضافت أنها مع بدء كأس العالم 2022 سعت إلى متابعة جميع المباريات بعد أول إنجاز حققه أسود الأطلس عند تعادله مع كرواتيا، وهو ما أعطى للشعوب العربية أمل كبير في الفوز والوصول إلى مكانة متقدمة في المونديال.

جنات: آخر 10 دقائق في المباراة كانت صعبة جدا

واستطردت: «آخر 10 دقايق في المباراة كانت صعبة أوي وأنا كنت هموت لو البرتغال جابت هدف، والحمد لله على ما حققه أسود الأطلس، وكانوا فعلا يستحقوا الفوز والوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، والحمد لله المنتخب شرفنا وعمل إنجاز كبير تاريخي لكل العرب، وإن شاء الله ناخد كأس العالم».