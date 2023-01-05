وزيرة التخطيط تؤكد أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في افتتاح المعرض العربي للأسر المنتجة «بيت العرب»، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وخلال لقاء العارضين المشاركين من الأسر المنتجة العربية، أكدت السعيد أهمية تشجيع هذا النوع من الإنتاج اليدوي والحرفي ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، وتقديم التدريبات اللازمة لمن لديهم تلك المواهب لتعزيز قدراتهم ومساعدتهم على إتقان تلك الفنون النادرة.

تابعت وزيرة التخطيط: «أهمية تلك المعارض في مساهمتها الترويج لمنتجات مشروعات الشباب ومساعدتهم على فتح أسواق لها داخليًا وخارجيًا».

وأشادت «السعيد»، بالتنظيم الرائع للمعرض، وما شهده من تنوع في الصناعات اليدوية، معربة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض ورؤية الروح المبتكرة لدى الشباب المشاركين به.

كان السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، افتتح اليوم الخميس المعرض العربي للأسر المنتجة «بيت العرب»، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية.

مشاركة 12 دولة عربية و150 أسرة منتجة

ومن المقرر أن يستمر المعرض بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة حتى 11 يناير الجاري، ويشهد المعرض مشاركة 12 دولة عربية، وتبلغ عدد عدد الأسر المنتجة المشاركة في المعرض حوالي 150 أسرة منتجة موزعة كالتالي 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية.