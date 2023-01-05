أبو الغيط: نعمل على وضع آلية عربية لتدريب الأسر المنتجة الرائدة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تنظيم المعرض العربي للأسر المنتجة يأتي في إطار مواصلة الحكومة المصرية للعمل التنموي والتركيز بشكل خاص على الفئات الأولى بالدعم في المجتمع.

وضع آلية عربية لتدريب الأسر المنتجة الرائدة

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أنه في إطار فعاليات المعرض سيتم تنظيم العديد من الندوات لاستعراض التجارب الرائدة في الدول العربية وتوجيه المزيد من الدعم للأسر العربية.

واقترح أبو الغيط، النظر في وضع آلية عربية لتدريب الأسر المنتجة الرائدة، وفقا لمتطلبات السوق العربية.

ويأتي المعرض بعد أن مرت العديد من الدول بتداعيات اقتصادية جراء فيروس كورونا، وازدادات معدلات الفقر بمختلف أبعاده وتأثرت المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة مما تسبب في تراجع نسب التشغيل وزيادة معدلات البطالة، لا سيما العمالة غير المنتظمة.

المبادرة المصرية لمعرض الأسر المنتجة

وتستهدف المبادرة المصرية لمعرض الأسر المنتجة «بيت للعرب»، ذوي الهمم ودعم التنمية المستدامة والمتعلقة بالتشغيل وتوفير فرص العمل اللائق.

جاء ذلك خلال فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة «بيت العرب» الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، أكثر من 8 وزراء شؤنن اجتماعية عرب ولفيف من السفراء العرب والفنانين.