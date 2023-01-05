حمدي المرغني يحيي الذكرى السنوية الأولى لوفاة حماه.. كنت باعتبره أبويا

أحيا الفنان حمدي المرغني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والد زوجته إسراء عبد الفتاح.

ونشر حمدي المرغني صورة لحماه وزوجته إسراء، وعلق عليها قائلًا: «مرت سنة على وفاة حمايا وأبويا الثاني، وحقيقي كان أبويا الثاني، لأنه كان يعتبرني ابن له وليس زوج ابنته، أنا كنت باعتبره أبويا، أتناقش معاه وآخذ برأيه، كان بشهادة الجميع وعلى رأسهم طلابه في الجامعة، طيب القلب وكريم وحسن الخلق، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته، ويصبر أهلك وكل أحبائك على فراقك، أرجوكم الدعاء له».

مسرحية «الوش التاني»

وشارك الفنان حمدي المرغني مؤخرًا، في مسرحية "الوش التاني"، التي تم عرضها في موسم الرياض، وحققت جميع ليالي العرض شعار كامل العدد، والمسرحية تضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم: منى زكي، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد ثروت، رحمة أحمد، مصطفى غريب، طاهر أبو ليلة.