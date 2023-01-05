نائب محافظ القاهرة: تسليم الوحدات بقرية الفواخير لمستحقيها الأسبوع المقبل

اتخذت اللجنة الفرعية التابعة لمجلس أمناء إدارة مشروع تطوير قرية الفواخير بفسطاط مصر القديمة، برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جميع الإجراءات والقرارات التي من شأنها النهوض بصناعة الفخار وتطويرها، وجعل المشروع منطقة مزار وجذب سياحي عالمي مع توفير جميع الخدمات والأنشطة اللازمة للنهوض بصناعة الفخار دون الإخلال بالبيئة.

استئناف نشاط لجنة تطوير قرية الفواخير

وعقد اللجنة اجتماعا لمتابعة موقف الفواخير وبشأن القرار 990 لسنة 2021 بشأن تسكين الفواخير، وخاصة الفواخير التي لم تبت فيها اللجنة، إلى جانب مناقشة موقف التعديات داخل القرية، إذ وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين ووقف مثل هذه التعديات.

وناقشت اللجنة موقف التسكين لعدد 13 فاخورة والتي جرى طرحها في المزاد العلني، واتفقت نائب محافظ القاهرة على تسليمها لمستحقيها خلال الأسبوع المقبل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لأعمال التسكين من خلال أملاك المحافظة، وبالتنسيق مع حي مصر القديمة من خلال محاضر التسليم.

وتخلل اللقاء بحث موقف التنازلات بين عدد من اصحاب الفواخير داخل القرية دون سند، حيث وجهت نائب المحافظ بمتابعة تنفيذ كل الالتزامات الواردة بالعقود وبسرعة إنهاء التعاقدات لباقي الفواخير، وتذليل جميع الصعوبات التي تحيل الأعمال وسرعة التوجيه بإخلاء الفواخير المتعدي عليها، وبمتابعة كل مديونيات ومتأخرات التحصيل.

أفران صديقة للبيئة

أما فيما يخص الأفران الصديقة للبيئة، أوضح العميد ماجد فوزي أنه جرى الانتهاء من رفع كفاءة 69 فرنا، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لحل المشكلات الخاصة بأهل الحرفة، وجرى تسليمهم لأصحاب الفواخير، وجاري رفع كفاءة 45 فرنا.