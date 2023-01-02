نائب محافظ القاهرة: الدراسة في مدرسة الفواخير تمنح شهادة معتمدة من «التعليم»

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، فاعليات تسليم مبنى مدرسة الفواخير للتعليم الفني والإدارة التعليمية من خلال محضر تنفيذ الأعمال من قبل اللجنة المشكلة والمنوطة بهذا الغرض، تمهيدا لافتتاح مدرسة فنية ثانوية تطبيقية لتعليم مهنة الفخار تكون مدة دراستها 3 سنوات.

وتمنح المدرسة شهادة معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بإقامة مدرسة لصناعة الفخار داخل قرية الفواخير بالفسطاط بمصرالقديمة لتلبية احتياجات العاملين بالحرفة وإعداد جيل جديد من الفنانين المبدعين من جواهرجية الطين المؤهلين على أسس علمية حديثة للعمل في صناعة الخزف والفخار والحراريات ترسيخا للمكانة المميزة للصناعات الحرفية المصرية محليًا وَدَوْلِيًّا.

واجتمعت اللجنة المشكلة برئاسة العميد ماجد فوزي، المشرف العام على قرية الفواخير بحضورإسلام عادل مدير الاتصال السياسي بالمنطقة الجنوبية وممثلي الجهات الاخرى بهيئة الابنية التعليمية و مسئولي التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج بالتربية و التعليم ومدير عام ادارة مصر القديمة التعليمية ومديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة ورئيس الجمعية التعاونية لصناعة الفخار والخزف والحراريات.

وجرى تسليم المقر الإداري لمدرسة التعليم الفني، المقرر افتتاحها بقرية الفواخير، وذلك في إطار البروتوكول الذي وقعه محافظ القاهرة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الفخار والخزف والحراريات، وصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، لإنشاء مدرسة الفواخير الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية، بمحافظة القاهرة .

وبدأت أعمال اللجنة باستعراض العميد ماجد فوزي المشرف العام على قرية الفواخير لبعض نقاط الأعمال، التي جرى اتخاذها منذ زيارة رئيس الجمهورية لقرية الفواخير بفسطاط مصر القديمة أواخر عام 2021، وما تضمنه من توجيهات بضرورة إنشاء مدرسة فنية لتعليم الحرفة والحفاظ عليها من الاندثار.

مدرسة الفواخير تطبق معايير دولية للجودة

وشملت الأعمال جولة تفقدية للجنة المشكلة لتفقد المبني الاداري المخصص للمدرسة بعد جهود مديرية الإسكان والمرافق بتلافي بعض الملاحظات التي لا تعوق أعمال الاستلام أو تشغيل المدرسة، والتي تتكون من9 فراغات منها6 فصول دراسية بواقع فصلين لكل مرحلة دراسية بالدور الأرضي وعدد 2 مكتب إداري وغرفة معمل بالدور الأول فوق الأرضي، إذ ستعمل تلك المدرسة بنظام يجمع بين كل من نظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة ونظام التعليم المزدوج، وتطبق معايير دولية للجودة، اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد .

كوادر فنية

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن محافظة القاهرة وفرت مبنى داخل القرية كمدرسة للاستفادة من البيئة الخصبة المحيطة لصناعة الفخار، للنهوض بتلك الصناعة والمساهمة في استمرار وجود كوادر فنية تعمل على تنمية تلك الصناعة على أسس علمية وفق المناهج التي تقوم بتدريسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوجه عام والنهوض بالقرية بوجه خاص تحقيقا لرؤية مصر 2023.

تشجيع الحرف اليدوية

وأضافت نائب المحافظ أن ما جرى إنجازه يأتي كترجمة حقيقية لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الحِرَف، والصناعات التراثية، ودعم وتشجيع الحرف اليدوية وتخريج جيل جديد من الحرفيين المتميزين، يتمتع بالقدرات الفنية العالية، ليتكامل المنهج النظري بالتطبيق العملي في إطار زيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بهذه النوعية من المدارس.