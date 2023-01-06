آخر ما كتب شيخ المترجمين محمد عناني.. دليل القارئ في النظرية الأدبية

قدم الراحل الدكتور محمد عناني، شيخ المترجمين والذي رحل يوم الأحد الماضي عن عمر يناهز 84 عامًا، العديد من التراجم للمركز القومي للترجمة، وصدر منها العديد ويصدر الباقي تباعًا، كما ترجم من خلال الهيئة العامة للكتاب من العربية إلى الإنجليزية أعمال الدكتور طه حسين.

وقالت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة، في تصريحات لـ«الوطن»: آخر هدية قدمها الدكتور عناني للمركز مقدمة كتاب بعنوان «دليل القارئ إلى النظرية الأدبية المعاصرة»، ترجمة الدكتور جابر عصفور، والطبعة الجديدة ضيف إليها فصول جديدة بترجمة الدكتور حسام نايل.

آخر ما كتب محمد عناني

وأكلمت: وقبل وفاة «عصفور» تحدثت إليه ليكتب مقدمة للكتاب لأنه مهم جدًا ويضم نظريات نقدية متشابكة وممكن تضلل القارئ العربي، ووعدني وقتها بكتابة المقدمة لكنه دخل في مرحلة المرض وتوفاه الله، ووقعت في حيرة في اختيار مَن من الممكن أن يكون في قامة الدكتور جابر عصفور لكي يكتب هذه المقدمة.

وتابعت: «واتصلت بالدكتور عناني، منذ بضعة أشهر، ورغم إنه كان في مرحلة المريض وشرحت له الموقف، ورحب وكتب مقدمة طويلة تعد محاضرة لأي باحث متخصص في النظرية النقدية، وقلت له الله ينور عليك، ولما احتجنا إلى كتابة النبذة على ظهر الغلاف فكرت في الاستعانة بجزء من المقدمة إلا أنه اتصلت به لكتابة النبذة، فكانت هدية منه للدكتور جابر عصفور وللمكتبة العربية».